Polícia de Hong Kong prende 6.400 pessoas em operação contra máfia chinesa

A polícia de Hong Kong anunciou, nesta quarta-feira (27), que deteve 6.400 pessoas, incluindo crianças, e apreendeu milhões de dólares em uma operação de três meses contra atividades criminosas transfronteiriças.



A operação mobilizou mais de 83 mil polícias e foi realizada em coordenação com as autoridades do centro de cassinos de Macau e da província chinesa de Guangdong, informou a mesma fonte em um comunicado.



A polícia revistou cerca de 3.100 locais desde 12 de junho e priorizou, entre outros, estabelecimentos de jogos de azar, bares sem licença e prática de agiotagem.



A operação, denominada "Thunderbolt 2023", resultou na prisão de 4.115 homens e 2.285 mulheres entre 10 e 85 anos. Não se especificou quantos deles eram menores.



A polícia declarou que a operação se concentrou nas "atividades ilegais das sociedades da tríade [o termo para a máfia chinesa] e dos sindicatos do crime organizado".



Os agentes apreenderam drogas no valor de mais de 350 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 45 milhões ou R$ 225,4 milhões na cotação do dia) e US$ 1,5 milhão em dinheiro, assim como armas.



Os detidos são suspeitos de cometerem "crimes ligados à tríade", ou crimes como chantagem, tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos relacionados com a exploração de cassinos e bordéis.