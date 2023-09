Reino Unido permite produção em polêmico campo petrolífero no mar do Norte

436

A reguladora britânica de petróleo e gás anunciou nesta quarta-feira(27) que autorizou "o desenvolvimento e produção" no polêmico campo de Rosebank no mar do Norte, irritando os defensores do meio ambiente.



A autorização foi concedida nesta quarta-feira pela Autoridade de Transição do mar do Norte "depois de aceitar a declaração ambiental do projeto e tendo em conta as considerações relacionadas ao objetivo de neutralidade de carbono", segundo a reguladora em nota.



Uma semana depois de anunciar o adiamento de várias medidas emblemáticas da política ambiental do Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak "demonstrou mais um vez beneficiar as companhias petroleiras em detrimento da população", destacou a ONG Greenpeace em nota.



Uma decisão "moralmente obscena", disse Caroline Lucas, do Partido Verde, no X (antigo Twitter).



"Isto não melhorará a segurança energética nem reduzirá as divisões, mas romperá nossos compromissos climáticos e destruirá a liderança mundial" do Reino Unido na transição energética, destacou.



A empresa estatal norueguesa Equinor e sua homóloga Ithaca -filial da israelense Delek-, que explorarão conjuntamente este campo situado em frente às ilhas Shetland, no norte da Escócia, anunciaram separadamente um investimento de 3,8 bilhões de dólares (18,8 bilhões de reais na cotação atual) no projeto.



"O desenvolvimento do campo de Rosebank nos permitirá reforçar nossa posição como importante aliado energético do Reino Unido, otimizarão ao mesmo tempo nossa carteira de petróleo e gás e aumentará o abastecimento energético na Europa", assegurou a Equinor, que detém 80% do projeto.