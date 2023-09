Plataforma mundial de criptomoedas Binance deixa a Rússia

436

A Binance, maior plataforma mundial de negociação de criptomoedas, vai deixar a Rússia, anunciou a empresa nesta quarta-feira (27), em meio aos temores de perseguição por parte das autoridades dos Estados Unidos devido ao conflito na Ucrânia.



A empresa venderá todas as suas atividades na Rússia para a CommEX, uma plataforma de negociação de criptomoedas criada oficialmente na terça-feira.



A Binance pode estar sob investigação das autoridades americanas. De acordo com uma informação divulgada pela agência Bloomberg em maio, a plataforma era suspeita de ter permitido que cidadãos russos evitassem as sanções dos Estados Unidos impostas contra Moscou após a invasão da Ucrânia.



A empresa, que enfrentou várias polêmicas desde sua criação em 2017, negou a violação das sanções.



"Reconhecemos que operar na Rússia não é compatível com a estratégia de 'compliance' da Binance", disse o porta-voz da empresa, Noah Perlman.



A plataforma informou que o processo de venda de suas atividades na Rússia vai demorar um ano para ser concluído.



A Binance é líder mundial de criptomoedas, um setor que registrou uma série de escândalos, como hackers, roubos e quedas expressivas na Bolsa.



Duas agências reguladoras americanas processaram a plataforma e, segundo vários meios de comunicação, a empresa e seu fundador e CEO, Changpeng Zhao, estão sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por lavagem de dinheiro.



O volátil setor de criptomoedas registrou valorização de mais 3 trilhões de dólares no ano passado graças a uma série de produtos complexos promovidos por celebridades.



Mas a bolha explodiu alguns meses depois, em particular com a falência da plataforma FTX e o indiciamento de seus executivos.