Ucrânia diz ter retirado crianças de várias cidades do sul

As autoridades ucranianas afirmaram, nesta quarta-feira (27), que retiraram todas as crianças de várias cidades e aldeias perto da linha da frente na região sul de Zaporizhzhia, um ponto-chave na contraofensiva de Kiev.



A Ucrânia lançou uma campanha para recuperar territórios em junho, mas as forças russas resistiram ferozmente e Kiev ordenou a evacuação de várias regiões enquanto as suas tropas tentavam avançar.



"Concluímos a tarefa definida pelo governo ucraniano (...) e retiramos todas as crianças e suas famílias" de cinco assentamentos em Zaporizhzhia, disse o vice-chefe regional Yevgen Mironenko.



Citando autoridades regionais, a mídia local revelou que 59 crianças foram retiradas das cidades.



As evacuações dos assentamentos de Gulyaipole, Stepnogirsk, Preobrazhenka, Yegorivka e Novopavlivka foram anunciadas em agosto, em meio ao que as autoridades chamaram de situação de segurança "difícil".



As forças ucranianas relataram progressos limitados na região de Zaporizhzhia nas últimas semanas, onde enfrentam posições russas entrincheiradas.



O general Oleksandr Tarnavskiy, que lidera a ofensiva no sul, disse no fim de semana passado que o Exército ucraniano penetrou nas linhas russas em Zaporizhzhia.



Kiev proclamou uma vitória estratégica em agosto ao recapturar a cidade de Robotyne, no sul.