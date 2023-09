Bisavó indiana de 92 anos finalmente vai à escola e aprende a ler

436

Uma bisavó indiana de 92 anos aprendeu a ler e escrever ao frequentar uma escola pela primeira vez, inspirando outros a seguirem seu exemplo, informaram nesta quarta-feira (27) autoridades e a imprensa local.



Salima Khan, nascida em 1931 e casada as 14 anos, sonhou por toda sua vida poder ler e escrever.



Originária de Bulandshahr, no estado de Uttar Pradesh, Khan conta que em sua infância não havia escolas para meninas em sua cidade.



Há seis meses começou a estudar com alunos décadas mais jovens, ao lado da esposa de seu neto. Sua história ficou conhecida depois que um vídeo no qual aparece contando até cem viralizou.



"Meus netos me enganavam para que eu lhes desse mais dinheiro porque eu não sabia contar", declarou ao jornal Times of India. "Esses dias acabaram".



Seguindo seu exemplo, 25 mulheres de sua cidade começaram a frequentar aulas de alfabetização, disse a diretora da escola Pratibha Sharma ao Times of India.



O Guinness World Records registra o falecido Kimani Ng'ang'a Maruge, do Quênia, como a pessoa mais velha a concluir o ensino fundamental, após ingressar em 2004 aos 84 anos.



A taxa de alfabetização na Índia é de cerca de 73%, segundo o censo de 2011.