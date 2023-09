Armênia registrou 42.500 refugiados procedentes de Nagorno-Karabakh

436

As autoridades armênias anunciaram nesta quarta-feira (27) que o país recebeu 42.500 refugiados procedentes de Nagorno-Karabakh, o que representa um terço da população da região separatista, onde o Azerbaijão executou uma operação relâmpago na semana passada.



No domingo, Baku liberou o tráfego na única rodovia que liga o enclave com a Armênia, quatro dias após a rendição dos separatistas e da assinatura de um cessar-fogo que concede ao Azerbaijão o controle da região.



Nagorno-Karabakh, uma região reconhecida pela comunidade internacional como parte integrante do Azerbaijão, vivem 120.000 armênios.



Armênia, país de maioria cristã, e Azerbaijão, de maioria muçulmana, travaram duas guerras pela região de Nagorno-Karabakh desde o colapso da União Soviética, em 1991.



Também nesta quarta-feira, as autoridades do Azerbaijão anunciaram que 192 soldados e um civil morreram na operação militar da semana passada, segundo os dados do Ministério da Saúde.



Além disso, mais de 500 militares ficaram feridos durante a intervenção fulminante na região separatista do Cáucaso, habitada em sua maioria por armênios.



Os separatistas armênios anunciaram um balanço de 213 mortos.



Com os números divulgados por Baku, o balanço total da operação supera 400 vítimas fatais.