Anistia: Índia pressiona ONGs sob o pretexto de combater o terrorismo

436

As autoridades indianas utilizam as recomendações de um organismo mundial de vigilância do financiamento ao terrorismo para atacar grupos da sociedade civil e ativistas, alertou nesta quarta-feira a Anistia Internacional (AI).



A ONG afirma em um relatório que as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), com sede em Paris, são utilizadas de maneira abusiva pelo governo do primeiro-ministro Narendra Modi para silenciar os críticos.



"Sob o pretexto de combater o terrorismo, o governo indiano aproveita as recomendações do GAFI para reforçar o seu arsenal de leis financeiras e antiterroristas", afirmou Aakar Patel, presidente do escritório da AI na Índia.



Ele acrescentou que as leis "são utilizadas com frequência de forma indevida para perseguir e silenciar os críticos".



O GAFI, integrado por 39 países, incluindo a Índia, tem como missão lutar contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em escala mundial.