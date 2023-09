Equador prorroga estado de exceção para prisões

436

O governo do Equador anunciou nesta terça-feira que prorrogou por 30 dias o estado de exceção decretado em julho para as prisões, algumas delas cenários de massacres entre membros de grupos ligados ao narcotráfico que já deixaram mais de 430 mortos desde 2021.



O presidente Guillermo Lasso expediu na semana passada um decreto para prorrogar por um mês a declaração por 60 dias emitida em 24 de julho, informou a Secretaria de Comunicação.



"Esta renovação tem como finalidade controlar as circunstâncias que alteraram o funcionamento do sistema penitenciário e restabelecer a convivência pacífica, a ordem e a nomalidade, para que os centros possam cumprir sua missão constitucional de reabilitação social", destaca o documento.



Diante de repetidos massacres em prisões, Lasso impôs em julho um estado de exceção como medida para mobilizar militares nesses locais. Segundo o presidente, uma guerra pelo controle do narcotráfico gerou nos últimos anos o aumento da violência nos centros de detenção.