Incêndio durante casamento deixa 'cem mortos' no Iraque

436

Ao menos cem pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas de uma pequena cidade do norte de Iraque, assinalou um veículo estatal nesta terça-feira (26), citando fontes sanitárias.



Os serviços médicos da província de Nínive "listaram 100 mortos e mais de 150 feridos no incêndio em um salão de festas em Hamdaniya", informou a agência de imprensa oficial iraquiana INA, esclarecendo que se tratava de um balanço "preliminar".



Um porta-voz do Ministério da Saúde não confirmou esses números à AFP.



No principal hospital de Hamdaniya, uma área predominantemente cristã a leste da metrópole de Mosul, um fotógrafo da AFP viu muitas ambulâncias chegando com sirenes ligadas.



Dezenas de pessoas se reuniram no pátio do centro médico, incluindo familiares das vítimas e voluntários dispostos a doar sangue, de acordo com a mesma fonte.



Uma multidão também se aglomerou diante das portas abertas de um caminhão frigorífico que transportava várias sacolas mortuárias, relatou o fotógrafo.



Em um comunicado, os serviços de defesa civil informaram sobre a presença de painéis pré-fabricados "altamente inflamáveis e em desacordo com as normas de segurança" na sala de festas onde ocorreu a tragédia.



"O incêndio causou o desabamento de partes do teto devido ao uso de materiais de construção altamente inflamáveis e baratos", disse a mesma fonte.



"As informações preliminares indicam que fogos de artifício foram usados durante um casamento, o que desencadeou um incêndio na sala", acrescentaram em seu comunicado.



O cumprimento das normas de segurança no Iraque é débil, tanto no setor da construção quanto no de transporte.



O país, com infraestruturas deterioradas após décadas de conflito, é regularmente palco de incêndios ou acidentes fatais.