Ao menos cem pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas de uma pequena cidade do norte de Iraque, assinalou um veículo estatal nesta terça-feira (26), citando fontes sanitárias.



Os serviços médicos da província de Nínive "listaram 100 mortos e mais de 150 feridos no incêndio em um salão de festas em Hamdaniya", informou a agência de imprensa oficial iraquiana INA, esclarecendo que se tratava de um balanço "preliminar". Um porta-voz do Ministério da Saúde não confirmou esses números à AFP.