Bayern goleia modesto Münster (4-0) e avança na Copa da Alemanha

436

O Bayern de Munique, apesar de ter poupado várias de suas estrelas, goleou por 4 a 0 nesta terça-feira (26) o modesto Preußen Münster, da terceira divisão, pela fase de 32-avos da Copa da Alemanha.



Eric Maxim Choupo-Moting abriu o placar logo aos 9 minutos, antes de Konrad Laimer (40') e Frans Krätzig (45+5) matarem o jogo ainda no primeiro tempo.



O quarto gol foi marcado pelo jovem francês Mathys Tel (86'), na reta final da segunda etapa.



O atacante inglês Harry Kane acompanhou o jogo do banco de reservas e Leroy Sané jogou apenas alguns minutos. Thomas Müller, Dayot Upamecano, Matthis de Ligt e o goleiro Sven Ulreich sequer foram relacionados.



Líder do Campeonato Alemão após cinco rodadas, o Bayern tem um desafio bem mais difícil no próximo sábado, contra o RB Leipzig, fora de casa, antes de enfrentar o Copenhague pela Liga dos Campeões, na semana que vem.