Convocado por Diniz, Caio Henrique pode ficar vários meses afastado por lesão no joelho

O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, que se machucou no jogo contra o Nice na última sexta-feira, pelo Campeonato Francês, sofreu uma entorse no joelho esquerdo com uma lesão no ligamento cruzado anterior e pode ficar afastado por vários meses, informou o clube do Principado nesta terça-feira (26).



Caio Henrique foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Uruguai, em meados de outubro.



Em seu comunicado, o Monaco explica que a situação do jogador está "sendo avaliada". Ele ainda vai passar por mais exames para saber a gravidade da lesão ligamentar, mas é muito provável que precise passar por cirurgia.



O lateral, de 26 anos, se machucou aos cinco minutos do segundo tempo contra o Nice, mas continuou em campo até ser substituído aos 36.