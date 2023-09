Líderes de Itália e França se reúnem em Roma para discutir imigração

436

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se reuniu nesta terça-feira (26) com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Roma, em um contexto de tensões entre os dois países pela gestão da chegada de migrantes ao continente europeu.



O presidente francês viajou para a capital italiana para o funeral de Estado do ex-presidente Giorgio Napolitano, que morreu na sexta-feira aos 98 anos.



Após a cerimônia, Macron e Meloni tiveram uma "reunião longa e amigável", informou, por meio de nota, o gabinete da primeira-ministra italiana.



Deram "particular atenção à gestão do fenômeno migratório e às prioridades econômicas europeias" antes das próximas reuniões europeias.



Macron e Meloni, que se reuniram pela última vez em Paris em junho, comparecerão à cúpula "Med 9" dos países do sul da UE em Malta, na sexta-feira. Na semana seguinte, participarão de uma reunião informal do Conselho Europeu em Granada, na Espanha.



O gabinete de Macron confirmou que os líderes discutiram "a necessidade de encontrar uma solução europeia para a questão migratória", além de temas econômicos.



O forte aumento das chegadas de imigrantes na ilha italiana de Lampedusa no início deste mês reacendeu um debate na União Europeia sobre quem deve assumir a responsabilidade pelos solicitantes de asilo.



O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, declarou que a França não receberia nenhum migrante procedente de Lampedusa.



Nos últimos dias, tanto Paris quanto Roma tentaram amenizar as tensões. "Não podemos deixar os italianos sozinhos", disse Macron em uma entrevista televisiva no domingo, uma oferta de ajuda que Meloni disse ter recebido "com grande interesse".



O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, esteve em Paris na segunda-feira à tarde para conversar com o seu homólogo francês.



A migração "é um problema que deve ser abordado em nível europeu", disse Tajani, e pediu a intervenção da ONU.