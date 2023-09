Em plena reaproximação com Israel, Arábia Saudita envia delegação à Cisjordânia

436

Pela primeira vez em três décadas, a Cisjordânia recebeu, nesta terça-feira (26), uma delegação oficial da Arábia Saudita, enviada por Riade para garantir aos palestinos a defesa de sua causa, mesmo diante da reaproximação entre este reino e Israel.



O ministro do Turismo israelense, Haim Katz, chegou nesta terça-feira à Arábia Saudita, em um momento em que os Estados Unidos trabalham ativamente para estabelecer relações entre Israel e Arábia Saudita, um cenário que reconfiguraria a geopolítica no Oriente Médio.



A delegação da Arábia Saudita é liderada por Nayef al Sudairi, nomeado em agosto embaixador do reino nos Territórios Palestinos. É a primeira visita de uma delegação oficial saudita à Cisjordânia desde os acordos de paz israelenses-palestinos de Oslo, em 1993, que permitiram a criação da Autoridade Palestina.



Al Sudairi é um embaixador não residente baseado em Amã, capital da vizinha Jordânia.



Após se reunir em Ramallah com Riyad al Maliki, chefe da diplomacia palestina, Nayef al Sudairi disse que "a questão palestina é um pilar fundamental" da política externa saudita.



"E é certo que a iniciativa (de paz) árabe, que foi apresentada pelo reino em 2002, é uma pedra angular de qualquer acordo futuro", declarou aos jornalistas.



Em março de 2002, os dirigentes da Liga Árabe adotaram um plano saudita que defendia uma retirada de Israel de todos os territórios ocupados desde 1967 em troca de uma normalização das relações com os países árabes.



Israel ocupa desde 1967 a Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e as Colinas do Golã, tomadas da Síria.



"O interesse" do reino saudita pela "causa palestina" é de longa data, afirmou o embaixador, mas o príncipe Mohamed Bin Salman, que dirige o reino, "quer que a região e o mundo inteiro vivam com paz e estabilidade".



Atualmente Israel mantém relações com vários países árabes, após estabelecer vínculos em 2020 com Bahrein, Marrocos e Emirados Árabes Unidos. Também tem relações com dois países vizinhos: Jordânia e Egito.



Os palestinos, que continuam pedindo um Estado próprio, consideram estes acordos uma traição à sua causa.



O reino petrolífero não reconhece o Estado de Israel, criado em 1948, e declarou em diversas ocasiões que mantém a posição histórica da Liga Árabe: não estabelecer relações com os israelenses até que a questão palestina seja resolvida.



Nos últimos meses, Riade deu sinais de que poderia mudar a sua posição e anunciou o que deseja dos Estados Unidos em troca do estabelecimento das relações com Israel: garantias de segurança e assistência para um programa nuclear civil, segundo informações de fontes próximas às negociações.



- Reaproximação com Israel -



Israel normalizou as relações em 2020 com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, no âmbito dos chamados Acordos de Abraão, negociados pelo governo do ex-presidente americano Donald Trump.



Israel, por sua vez, enviou delegações à Arábia Saudita nos últimos meses para participar de eventos esportivos e culturais, como a reunião da Unesco em Riade este mês.



Em sua visita, a primeira de um ministro israelense, Katz deve participar de um encontro da Organização Mundial de Turismo e quer aproveitar a ocasião para "fazer progredir (...) as relações exteriores de Israel", de acordo com um comunicado de seu gabinete.



Na próxima semana, o ministro israelense das Comunicações, Shlomo Karhi, viajará à Arábia Saudita para participar de um congresso internacional.



Em 22 de setembro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou na tribuna das Nações Unidas em Nova York: "Estamos perto de um avanço ainda mais espetacular, uma paz histórica entre Israel e a Arábia Saudita".



"Essa paz aumentaria as chances de paz com os palestinos", afirmou.



Nesta terça-feira, o premiê afirmou que "vários países do Oriente Médio querem a paz com Israel".



O líder palestino Mahmud Abbas respondeu que não pode haver paz no Oriente Médio sem que os palestinos obtenham o seu próprio Estado independente.