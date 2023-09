Lula, 'otimista' com operação no quadril

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (26), que se sente "muito otimista" sobre a operação no quadril que realizará na sexta (29), e garantiu que não deixará ninguém vê-lo com andador, para não passar uma imagem de fraqueza.



"Vou me cuidar com muito carinho. Estou muito otimista. (...) Tenho certeza que eu vou voltar bem", declarou Lula, de 77 anos, em seu programa semanal "Conversa com o Presidente" nas redes sociais.



Lula será submetido nesta sexta-feira (29), em Brasília, a uma artroplastia de quadril, para colocar uma prótese e aliviar as dores que sente há meses, devido a uma artrose.



O presidente garantiu que poderá "trabalhar normalmente" enquanto se recupera, mas que fará uma pausa em sua intensa agenda de viagens e permanecerá em Brasília por várias semanas.



O chefe de Estado, que esteve em Nova York na semana passada para a Assembleia Geral das Nações Unidas, pretende retomar as viagens no final de novembro, para a conferência da ONU sobre o clima, a COP28, nos Emirados Árabes Unidos.



Após a cirurgia, Lula provavelmente precisará de um andador para se locomover, mas disse que, por orientação de seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, não o usará em público.



"Você não vai me ver de andador, não vai me ver de muleta, vão me ver sempre bonito, como se não tivesse sido operado", disse ele, sorrindo.



Lula admitiu que estava adiando a operação desde a campanha eleitoral do ano passado, por medo de passar uma imagem de fraqueza.



"Tenho dor desde agosto do ano passado, durante o processo da campanha (...). Eu queria operar depois das eleições mas falei 'se eu for operar agora vão dizer 'está velho, ganhou as eleições e já está internado'", admitiu.



Desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro, o presidente se mostrou vigoroso, com visitas por todo o país e uma agenda internacional movimentada.



Mas sua saúde tem sido motivo de preocupação nos últimos anos.



Em novembro passado, Lula foi submetido a um procedimento para retirada de uma lesão na laringe. Em 2011, foi diagnosticado com câncer de laringe e teve um tumor retirado. Desde então, os resultados médicos mostram remissão completa do câncer.



No final de março deste ano, ele teve que adiar por alguns dias uma visita de Estado à China devido a uma pneumonia.