Messi será dúvida 'até o último momento' para final da US Open Cup, diz Martino

Lionel Messi vai tentar "até o último momento" se recuperar para jogar a final da US Open Cup, disse nesta terça-feira (26) o técnico do Inter Miami, Gerardo Martino.



Messi e Jordi Alba, que ficaram de fora do jogo do último domingo contra o Orlando City, pela MLS, não participaram dos primeiros 15 minutos do treino desta terça, que foram abertos para a imprensa.



Em entrevista coletiva após a atividade, Martino disse que ambos foram a campo posteriormente e explicou que Messi tem mais chances que Alba de estar na presente na final contra o Houston Dynamo, que será disputada nesta quarta-feira (27).



"Jordi é difícil, mas com Leo vamos esperar até amanhã. Vamos esperar até o último momento para ver qual decisão tomar", afirmou o técnico argentino. "Vou conversar com ele, ver como está se sentindo".



"Amanhã vamos chegar a um acordo sobre o que é melhor. Aqui temos três questões: o jogador, a final e o que vem depois. São três cenários que temos que avaliar", acrescentou.



Martino reconheceu que Messi já estaria descartado para o jogo se não houvesse um título em disputa.



"Em um jogo de liga, não correríamos nenhum tipo de risco. Mas é uma final, 90 ou 120 minutos que te separam de um novo título e faz sentido esperar e correr os riscos que temos que correr. Se fosse outro jogo, não correríamos nenhum risco", admitiu.



No dia 20 de setembro, Messi foi titular contra o Toronto FC, mas teve que ser substituído no primeiro tempo, assim como Alba.



O Inter não informou nenhuma lesão do craque argentino, e Martino explicou nos últimos dias que ele apresentou uma fadiga muscular.



Depois da final da US Open Cup, o Inter Miami terá mais cinco jogos da temporada regular para se classificar para os playoffs da MLS.



O primeiro desafio será contra o New York City FC, nono colocado da Conferência Leste, a última posição que dá vaga nos playoffs, com cinco pontos de vantagem sobre o time de Miami.