Inter de Milão reduz prejuízos em 55 milhões de euros em 2022-23

A Inter de Milão reduziu seus prejuízos em 55 milhões de euros (R$ 288 milhões na cotação atual), para 85 milhões de euros (R$ 446 milhões) ao término da temporada 2022-23, na qual a equipe disputou a final da Liga dos Campeões, anunciou o clube italiano nesta terça-feira (26).



"O clube registrou uma redução significativa de seus prejuízos, que estavam em 140 milhões de euros (R$ 735 milhões) ao término do exercício 2021-22", informou a Inter, que é controlada desde 2016 pelo grupo chinês Suning e o empresário Steven Zhang.



Em comunicado publicado após reunião de seu conselho administrativo, a Inter explicou que o acionista majoritário tinha recapitalizado o clube, durante o ano de 2023, ao nível de 86 milhões de euros (R$ 451 milhões) e concordado com um novo empréstimo de 51 milhões de euros (R$ 267 milhões).



O clube também lembra que reduziu seus custos operacionais de 528 milhões de euros (R$ 2,7 bilhões) para 465,5 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) atuando no mercado de transferências de 2022, principalmente nos gastos destinados a salários.



Outro fator levantado pela Inter foi o aumento das receitas de bilheteria, após o fim das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e graças aos bons resultados da equipe em campo, vice-campeã da Champions, derrotada na final pelo Manchester City por 1 a 0.



"Pela primeira vez em nossa história, superamos os 80 milhões de euros (R$ 420 milhões) em renda de bilheteria", diz a nota do clube, que foi campeão da Copa da Itália na temporada passada.



Segundo a imprensa italiana, a Inter pode receber uma oferta de compra do fundo de investimentos Investcorp, do Bahrein.