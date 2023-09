Zverev vence Safiullin e é campeão do ATP 250 de Chengdu

436

O tenista alemão Alexander Zverev, primeiro cabeça de chave, conquistou nesta segunda-feira (26) o ATP 250 de Chengdu, na China, ao derrotar na final o russo Roman Safiullin.



Zverev fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6-7 7-6 e 6-3, em duas horas e 55 minutos.



O alemão, de 26 anos, conquista assim seu 21º título no circuito da ATP, o segundo em 2023, dois meses depois de vencer o torneio de Hamburgo.



Número 10 do mundo, Zverev é o primeiro campeão em Chengdu desde que o espanhol Pablo Carreño levantou o troféu 2019, já que o torneio não foi realizado por três temporadas devido às medidas implantadas na China contra a covid-19.



Apesar da derrota na final, Safiullin vai ganhar 14 posições e se colocar em 41º no ranking da ATP, a melhor classificação de sua carreira.