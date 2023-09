Primeira visita pública de um ministro israelense à Arábia Saudita

436

O ministro do Turismo israelense, Haim Katz, chegou nesta terça-feira (26) à Arábia Saudita, na primeira visita pública deste tipo ao reino, com o qual o seu país poderá estabelecer relações bilaterais.



"Katz é o primeiro ministro israelense que liderará uma delegação oficial à Arábia Saudita", disse seu ministério em comunicado, no qual especificou que ele participaria de um evento em Riade da Organização Mundial do Turismo (OMT).



Durante a visita de dois dias, ele se reunirá "com seus homólogos", informou o gabinete de Katz, sem especificar os países.



A visita de alto nível coincide com o envio de uma delegação oficial saudita à Cisjordânia, a primeira em três décadas neste território palestino ocupado por Israel.



Nayef al Sudairi, recentemente nomeado embaixador saudita não residente nos Territórios Palestinos, reuniu-se nesta terça-feira em Ramallah com o chefe da diplomacia palestina, Riyad al Maliki, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.



As visitas ocorrem em meio aos esforços dos EUA para fazer com que os aliados Israel e a Arábia Saudita estabeleçam relações bilaterais.