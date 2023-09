Adolescente de 14 anos, suspeito de matar criança de seis anos, é apreendido na Alemanha

436

Um adolescente de 14 anos, suspeito de matar com arma branca um menino de seis, foi apreendido na manhã desta terça-feira no nordeste de Alemanha, declarou a polícia.



O menino foi encontrado gravemente ferido em um matagal em 14 de setembro, após seus pais registrarem seu desaparecimento, ao não retornar do ginásio de esportes de uma pequena comuna de Pragsdorf. O menino morreu no hospital.



Os investigadores encontraram perto da cena do crime uma faca com amostras compatíveis com o DNA da vítima e "com muita probabilidade" do suspeito, indicou a polícia em nota.



O adolescente já havia despertado suspeitas antes da análise de DNA ao fazer declarações contraditórias e por ser o último a ver o menino vivo, afirmou a mesma fonte.



Os motivos do crime ainda não são conhecidos pela polícia.



Este caso ocorreu após vários assassinatos de crianças que comoveram a opinião pública na Alemanha.



Em março, dois pré-adolescentes de 12 e 13 anos confessaram o homicídio de uma de suas colegas de 12 anos no oeste do país. Não eram penalmente responsáveis porque tinham menos de 14 anos, a idade mínima para uma condenação na Alemanha.



Em setembro de 2022, a Justiça acusou um menino de 11 anos suspeito de ter matado uma menina de 10 em um orfanato na Baviera (sul). No mesmo mês, uma menino de 14 anos foi apreendido por ter matado outro da mesma idade em uma escola da mesma região.