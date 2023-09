Austrália alerta para aumento dos custos provocados por desastres climáticos

436

O governo da Austrália afirmou nesta terça-feira (26) que o aquecimento do planeta ameaça as futuras colheitas, enquanto os gastos aumentam com os desastres provocados por tempestades, inundações e incêndios.



As projeções mais recentes do governo revelam que o aquecimento global e os desastres têm "grandes efeitos econômicos", afirmou o ministro do Tesouro, Jim Chalmers, em um discurso.



A receita das colheitas pode ser 4% inferior até 2063 caso medidas não sejam adotas, com um custo anual de 1,8 bilhão de dólares australianos (US# 1,2 bilhão, R$ 5,9 bilhões), declarou Chalmers em um fórum sobre a seca em Rockhampton, Queensland.



Os incêndios devastadores de 2019-2020 e as inundações de outubro de 2022 na costa leste australiano custaram ao país 1,5 bilhão de dólares australianos cada. Além disso, o governo federal aumentou consideravelmente os gastos para ajudar os estados e territórios após sua recuperação após os desastres naturais.



O ministro afirmou que os gastos do governo na recuperação de desastres no ano fiscal 2022-2023 atingiu 2,5 bilhões de dólares australianos, sete vezes acima do necessário no período 2017-2018.



"A pressão da mudança climática e dos desastres naturais mais frequentes é constante, em cascata e acumulativa", disse Chalmers.



O departamento meteorológico da Austrália confirmou na semana passada que o fenômeno climático El Nino estava em curso, o que provoca condições quentes e secas que aumentam o risco de incêndios florestais e seca.