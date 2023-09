Ucrânia anuncia que derrubou 26 drones russos

436

A Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com 38 drones, mas 26 aparelhos foram derrubados, uma ofensiva que provocou danos em um porto, anunciou a Força Aérea ucraniana nesta terça-feira.



"Registramos o lançamento de 38 drones de ataque Shahed", afirmou a Força Aérea no Telegram.



As forças ucranianas "destruíram 26 drones, mas porto de Izmail foi atingido", acrescenta o comunicado militar.



O ataque russo prosseguiu por duas horas, segundo o governador da região, Oleg Kiper.



"Infelizmente, a estrutura portuária foi atingida no distrito de Izmail", disse.



Dois caminhoneiros ficaram feridos e foram hospitalizados. Um posto de controle, vários depósitos e quase 30 caminhões foram atingidos, informou o governador.