Carlos Alcaraz jogará exibição no México contra Tommy Paul

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, jogará contra o americano Tommy Paul uma partida de exibição na Cidade do México em 29 de novembro.



"Este ano, reunimos dois tenistas muito talentosos: Carlos Alcaraz e Tommy Paul, que farão uma partida de exibição muito divertida", informou Andrea Huerta, diretor do Tennis Fest, nesta terça-feira na Cidade do México.



Alcaraz, de 20 anos, e Paul, de 26, se enfrentaram quatro vezes em torneios ATP e o balanço é de duas vitórias para cada um.



O espanhol é o jogador mais jovem a assumir a primeira colocação do ranking mundial e venceu 12 títulos da ATP, entre eles dois Grand Slams e quatro Masters 1000. O americano, atual 13º do ranking, venceu um torneio ATP.



Também haverá uma partida de exibição entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, e a grega Maria Sakkari, atual número 6.



Wozniacki, de 33 anos e que voltou ao tênis profissional em agosto, após três anos de aposentadoria, ocupa atualmente o 238º lugar no ranking. Na carreira, conquistou 30 títulos, incluindo um Grand Slam.



Esta será a segunda edição do Tennis Fest. Em 2022, o espanhol Rafael Nadal venceu o norueguês Casper Ruud.