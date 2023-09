Exército da Nigéria resgata estudantes sequestradas

436

O Exército nigeriano conseguiu libertar outros dez reféns entre os cerca de 30 sequestrados em um ataque a uma universidade no noroeste da Nigéria, informaram fontes militares à AFP nesta segunda-feira (25).



No amanhecer de sexta-feira, dezenas de homens armados atacaram uma universidade no estado de Zamfara e repúblicas de estudantes, sequestrando cerca de 30 pessoas, entre as quais pelo menos 24 estudantes.



Os militares enviados após o ataque perseguiram os agressores e conseguiram libertar seis estudantes.



Nesta segunda, as tropas nigerianas conseguiram localizar, em uma área de floresta, sequestradores e reféns que se dirigiam para um vilarejo, segundo um encarregado militar.



Uma operação do Exército permitiu salvar "dez pessoas sequestradas, entre elas sete estudantes", afirmou.



"Com as seis pessoas resgatadas na sexta-feira, o número de reféns encontrados chega agora a dezesseis", acrescentou.



Zamfara é um dos estados da Nigéria onde são abundantes os grupos que atacam vilarejos, matam e sequestram moradores e incendeiam casas depois de saqueá-las.



Esses grupos instalaram acampamentos na imensa floresta que se estende por ambos os lados dos estados de Zamfara, Katsina, Kaduna e Níger.



No final de 2020 e início de 2021, atacaram especialmente escolas, internatos e universidades situadas nas áreas rurais e realizaram sequestros em massa para pedir resgates, o que contribuiu, em grande medida, para agravar o abandono escolar, especialmente entre as meninas, nessas regiões extremamente pobres.