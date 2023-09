EUA diz que escalada em Nagorno-Karabakh mostra que Rússia não é parceiro confiável

436

Os Estados Unidos afirmaram, nesta segunda-feira (25), que a Rússia demonstrou não ser um parceiro confiável, após a Armênia culpar Moscou por não impedir as forças do Azerbaijão de capturarem a região de Nagorno-Karabakh.



"Acredito que a Rússia mostrou não ser um aliado de segurança confiável", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, a jornalistas.



O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, criticou a Rússia no domingo por não intervir na semana passada, quando o Azerbaijão tomou territórios de etnias armênias separatistas. A Rússia havia enviado forças de paz após os combates de 2020.



"Acreditamos que deve haver uma missão internacional para garantir transparência, tranquilidade e confiança aos residentes de Nagorno-Karabakh e à comunidade internacional de que seus direitos serão protegidos de acordo com as declarações públicas feitas pelo Azerbaijão", afirmou Miller.



O Azerbaijão assegurou que respeitará os direitos de todos os cidadãos, independentemente de sua origem étnica, rejeitando as alegações da Armênia de que planeja uma limpeza étnica.