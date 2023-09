436

Um número não determinado de pessoas morreu e outras ficaram feridas, nesta segunda-feira (25), na explosão de um depósito de combustível em Nagorno-Karabakh, segundo as autoridades separatistas armênias deste enclave, que se preparam para entregar o poder ao Azerbaijão.



"Há mortos e feridos devido a uma explosão em um depósito de combustível perto da rodovia Stepanakert Askeran", informou o Ministério do Interior separatista por meio de nota, acrescentando que "socorristas e médicos estão trabalhando no local".