Boca Juniors desafia hegemonia brasileira nas semifinais da Libertadores

O Boca Juniors desafia nesta semana a hegemonia brasileira nas semifinais da Copa Libertadores 2023, em um jogo difícil contra um sólido Palmeiras, enquanto o Internacional e o Fluminense se enfrentam em um confronto decisivo no Maracanã.



Antes de pensar na conquista de seu sétimo título na competição (e se igualar o Independiente como maior vencedor da Libertadores), os argentinos terão que trabalhar duro contra o Palmeiras na próxima quinta-feira (28), em casa, em La Bombonera.



Ambas equipes contam com uma longa experiência no maior torneio de futebol da América: o 'Boca' disputou 11 finais e venceu seis, enquanto o clube paulista jogou seis finais, das quais saiu campeão em três ocasiões.



Embora o clube de Buenos Aires não venha desempenhando um bom futebol no Campeonato Argentino, a Libertadores pode ser considerada uma zona de conforto para os argentinos, ainda que sua última conquista tenha sido em 2007, enquanto o Palmeiras foi o grande protagonista da competição nos últimos anos, faturando o título em 2020 e 2021.



Contando com o veterano Sergio Romero, que se tornou o principal trunfo do Boca em disputas de pênaltis, os torcedores também esperam que outros jogadores se destaquem nesta fase final de confrontos, como o artilheiro uruguaio Edinson Cavani, que ainda não rendeu o esperado.



Já o 'Verdão', que joga a sua quarta semifinal seguida na Libertadores, apresenta um desempenho regular nas competições da temporada e conta com uma importante eficácia defensiva: não sofreu nenhum gol nos jogos das oitavas e quartas de final desta competição.



Além disso, o time comandado pelo português Abel Ferreira acumula nove jogos seguidos sem perder na Libertadores (sete vitórias, dois empates).



- Um confronto apertado entre Inter e 'Flu' -



Enquanto a Seleção Brasileira espera por Carlo Ancelotti em 2024, o atual técnico interino Fernando Diniz, também treinador do Fluminense, sonha com sua primeira conquista da Libertadores.



Contando com um artilheiro incansável como o argentino Germán Cano, a experiência e categoria de Paulo Henrique Ganso e de um elenco entrosado em seu estilo de 'jogo bonito', o técnico vai tentar vencer o primeiro título do tricolor carioca nesta competição.



O adversário: um Internacional que pode dar trabalho com seu artilheiro equatoriano Enner Valencia e o goleiro uruguaio Sergio Rochet, dois titulares indiscutíveis em suas respectivas seleções.



O jogo de volta, que acontece em Porto Alegre em 4 de outubro, garante a presença brasileira na final única, que será disputada no Maracanã no dia 4 de novembro, e a possibilidade de uma quarta final consecutiva entre times brasileiros, caso o Palmeiras elimine o Boca.



Semifinais da Copa Libertadores 2023:



Jogos de ida



Quarta-feira no Rio de Janeiro: Fluminense - Internacional



Quinta-feira em Buenos Aires: Boca Juniors - Palmeiras



Jogos de volta



Quarta-feira em Porto Alegre: Internacional - Fluminense



Quinta-feira em São Paulo: Palmeiras - Boca Juniors