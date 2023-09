Enfermeira inglesa condenada por matar bebês será julgada por outra tentativa de assassinato

436

A enfermeira inglesa Lucy Letby, condenada em agosto à prisão perpétua por ter matado sete recém-nascidos, será julgada novamente por outra tentativa de homicídio, informou a Justiça britânica nesta segunda-feira (25).



A enfermeira, de 33 anos, foi considerada culpada em meados de agosto por um tribunal de Manchester pelo assassinato de sete bebês prematuros no hospital onde trabalhou entre 2015 e 2016, o pior caso da história moderna do Reino Unido.



Letby, que alegou a sua inocência durante o julgamento, foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de libertação, uma pena muito rara na legislação inglesa.



No entanto, o júri não conseguiu chegar a um veredicto em seis outros casos de tentativa de assassinato.



Nesta segunda-feira, o Ministério Público anunciou um novo julgamento por acusações de tentativa de homicídio de um bebê em fevereiro de 2016. Este novo julgamento deverá começar em 10 de junho de 2024 e durar entre duas a três semanas.



O promotor Jonathan Storer explicou que a decisão de iniciar um novo julgamento foi "extremamente complexa e difícil".



O julgamento que durou vários meses não esclareceu as motivações da enfermeira que trabalhava em uma unidade de cuidados intensivos.



Os assassinatos ocorreram entre junho de 2015 e junho de 2016. Letby foi acusada de injetar ar nos bebês por via intravenosa ou por meio de sonda nasogástrica e de ter administrado quantidade excessiva de leite.