UE veta compra da Etraveli pela Booking

A União Europeia (UE) vetou, nesta segunda-feira (25), uma oferta da agência de viagens online Booking para comprar a empresa sueca Etraveli Group, devido aos possíveis efeitos nocivos para a concorrência e para os clientes.



A Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, abriu uma investigação em novembro de 2022, em meio a receios generalizados de que a compra deixaria a Booking em uma posição de domínio absoluto no mercado de reservas de voos e hotéis.



A Booking anunciou em novembro de 2021 a intenção de adquirir a Etraveli por cerca de 1,63 bilhão de euros (cerca de 1,8 bilhão de dólares ou 10,1 bilhões de reais, na cotação da época).



A Comissão Europeia alertou que a compra representaria custos mais altos para os hotéis e "possivelmente" também para os consumidores, já que as empresas rivais não conseguiriam exercer pressão sobre os preços na Booking.



"A aquisição teria permitido à Booking reforçar a sua posição dominante no mercado de agências de viagens hoteleiras online" no Espaço Econômico Europeu, afirmou a Comissão.



Na última década, a Booking alcançou uma participação no mercado europeu superior a 60%, segundo a Comissão.



A Booking tem sua sede em Amsterdã, na Holanda, mas é uma filial da Booking Holdings, com sede nos Estados Unidos.



Segundo a Comissão Europeia, o mercado de reservas de hotéis online representa cerca de 40 bilhões de euros (mais de 42 bilhões de dólares ou 206 bilhões de reais na cotação atual) por ano a nível global.