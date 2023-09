Novo ataque russo em Odesa com drones e mísseis

436

Um novo ataque russo com 19 drones e 14 mísseis atingiu a região ucraniana de Odessa (sul), o que deixou uma mulher ferida e provocou danos em uma instalação portuária, informou nesta segunda-feira o governador Oleg Kiper.



"Moscou a tacou a região de Odessa com drones e dois tipos de mísseis", explicou Kiper no Telegram, que mencionou várias ações, incluindo ataque a uma "instalação portuária".



Uma civil "foi ferida em uma onda de choque", acrescentou. Ele disse que a vítima foi hospitalizada.



O exército ucraniano afirmou que a Rússia utilizou 19 drones Shahed de fabricação iraniana, dois mísseis supersônicos Onyx e outros 12 Kalibr, além de ter mobilizado um submarino.



Todos os drones e 11 mísseis Kalibr foram derrubados pela defesas antiaérea, segundo o exército. Um comunicado afirma que o balneário de Odessa sofreu danos "consideráveis" que provocaram um incêndio, rapidamente controlado, em um hotel.



Os projéteis Onyx destruíram depósitos de grãos, mas não provocaram vítimas nas instalações. O exército informou que armazéns e estabelecimentos comerciais foram danificados pela queda de destroços nos subúrbios de Odessa.



Dois dos 11 mísseis Kalibr destruídos sobrevoavam as regiões de Mykolaiv (sul) e Kirovograd (centro), mas vários estavam sobre a região de Odessa.



A cidade de Kryvy Rih, na região de Dnipropetrovsk, também foi atacada no domingo à noite, informaram as autoridades locais.



O governador Serguiï Lysak escreveu no Telegram que a defesa antiaérea atuou contra drones inimigos.



O comandante militar de Kryvy Rih, Oleksander Vilkul, anunciou que um drone foi derrubado e os destroços provocaram um incêndio, que não deixou vítimas.



As tropas russas atacam com frequência esta região do sul da Ucrânia, no Mar Negro, que abriga instalações portuárias vitais para o comércio marítimo.



Os ataques aumentaram desde julho, quando Moscou abandonou o acordo sobre grãos que permitia a Kiev exportar de maneira livre sua produção agrícola.



O ministério da Defesa da Rússia anunciou no Telegram que quatro drones ucranianos foram destruídos na península anexada da Crimeia e no noroeste do Mar Negro.



Além disso, dois drones foram derrubados na região de Kursk. "Não há vítimas, mas um prédio administrativo foi atingido", afirmou o governador regional Roman Starovoyt.



Na região vizinha de Briansk, ao norte, o governador Alexander Bogomaz citou três drones ucranianos derrubados.