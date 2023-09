PSG goleia Olympique de Marselha em clássico do Campeonato Francês

436

O Paris Saint-Germain venceu com tranquilidade o Clássico do Campeonato Francês contra o Olympique de Marselha por 4 a 0 neste domingo (24), pela sexta rodada, em jogo que o astro Kylian Mbappé foi substituído por lesão no primeiro tempo.



A saída do atacante gerou a única preocupação do PSG na partida, já que a vitória começou a ser encaminhada aos oito minutos com o marroquino Achraf Hakimi abrindo o placar em cobrança de falta e o gol de Randal Kolo Muani (37') antes do intervalo.



No segundo tempo, o português Gonçalo Ramos (47' e 89') completou a goleada.



Com esta vitória, o PSG soma 11 pontos e sobe para a terceira posição da tabela, que tem como líder o surpreendente Brest, com 13 pontos.



Mas além do resultado, os torcedores do time parisiense não podem evitar pensar em qual é a gravidade da lesão de Mbappé, que foi substituído aos 31 minutos por Gonçalo Ramos.



Ele sofreu uma pancada no início do duelo em jogada com o zagueiro argentino Leonardo Balerdi e acabou torcendo o tornozelo esquerdo.



O atacante ficou mancando em campo, saiu rapidamente minutos depois para receber atendimento médico e finalmente teve que ser substituído.



Depois do jogo, no entanto, o técnico do PSG tranquilizou sobre o grau da lesão de Mbappé.



"Não é um problema sério, mas ele está com dores. Acho que foi mais inteligente tirá-lo. Mas nada importante, no final ele está bem", disse o treinador espanhol.



- Primeira vitória do Lens -



Mais cedo, o Lens, vice-campeão na temporada passada, conseguiu sua primeira vitória no campeonato, ao bater o Toulouse por 2 a 1.



Depois de começar o dia como lanterna, o Lens soma agora 4 pontos e sobe para 16º (antepenúltimo), ainda muito longe da parte de cima da tabela.



A vitória do Lens, que no meio de semana empatou com o Sevilla pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, veio em uma virada com um gol decisivo de Morgan Guilavogui (84').



Entre os outros jogos deste domingo, destaque para a vitória do Strasbourg sobre o Metz por 1 a 0.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês e classificação:



- Sexta-feira:



Monaco - Nice 0 - 1



- Sábado:



Nantes - Lorient 5 - 3



Brest - Lyon 1 - 0



- Domingo:



Metz - Strasbourg 0 - 1



Le Havre - Clermont-Ferrand FC 2 - 1



Lens - Toulouse 2 - 1



Montpellier - Rennes 0 - 0



PSG - Olympique de Marselha 4 - 0



- Terça-feira:



(16h00) Lille - Reims



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Brest 13 6 4 1 1 8 6 2



2. Nice 12 6 3 3 0 8 4 4



3. PSG 11 6 3 2 1 14 6 8



4. Monaco 11 6 3 2 1 15 8 7



5. Strasbourg 10 6 3 1 2 7 8 -1



6. Le Havre 9 6 2 3 1 10 7 3



7. Olympique de Marselha 9 6 2 3 1 7 8 -1



8. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4



9. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0



10. Lille 8 5 2 2 1 7 7 0



11. Metz 8 6 2 2 2 7 10 -3



12. Reims 7 5 2 1 2 9 7 2



13. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0



14. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2



15. Toulouse 6 6 1 3 2 6 8 -2



16. Lens 4 6 1 1 4 6 12 -6



17. Lyon 2 6 0 2 4 3 11 -8



18. Clermont-Ferrand FC 1 6 0 1 5 5 12 -7