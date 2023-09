França anuncia retirada de embaixador e militares do Níger

436

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou neste domingo (24) a retirada de seu embaixador e de militares franceses destacados neste país africano, cuja relação é tensa com o atual regime militar no poder que emergiu de um golpe de Estado em julho.



"A França decidiu trazer de volta seu embaixador" e encerrar "nossa cooperação militar com o Níger", anunciou Macron durante uma entrevista coletiva, nove dias após acusar Niamey de manter o diplomata como "refém".



As relações entre Paris e Niamey são tensas, visto que a França considera o deposto Mohamed Bazoum, detido pela junta militar, como presidente legítimo e até agora rejeitou as exigências dos golpistas no poder.



Além de demandar a saída do embaixador, declarado "persona non grata", o Níger denunciou os acordos militares com a França, que tem 1.500 militares destacados em um dispositivo de combate anti-jihadista.



Estes soldados deixarão o território nigerino "nas próximas semanas e meses" à medida que a retirada será concluída "antes do final do ano", acrescentou o presidente francês em uma entrevista aos canais TF1 e France 2.



Antes do golpe de Estado em 26 de julho, este país, que já foi colônia francesa, era um de seus últimos aliados na região do Sahel.



Em uma das suas últimas decisões, o regime militar do Níger fechou o seu espaço aéreo aos aviões franceses, segundo uma mensagem consultada domingo no site da Agência Africana para a Segurança da Aviação Asecna.