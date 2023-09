Cineastas argentinos protestam contra Milei no Festival de San Sebastián

436

Representantes das 25 produções argentinas presentes no festival de cinema de San Sebastián protestaram neste domingo (24) contra o candidato de extrema direita nas eleições presidenciais Javier Milei.



O ator Leonardo Sbaraglia e o diretor Santiago Mitre, agasalhados pelo diretor do festival desta cidade do norte da Espanha, José Luis Rebordinos, posaram na escadaria do palácio Kursaal, a sede principal do evento, atrás de uma bandeira argentina com o lema "Cinema argentino unido".



Em um manifesto divulgado ao mesmo tempo, os cineastas expressaram sua "profunda preocupação pelas palavras do candidato presidencial de um partido de extrema direita que ameaça fechar o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais".



Ramiro Marra, candidato a chefe de governo da Cidade de Buenos Aires por La Libertad Avanza, a legenda de Milei, escreveu recentemente no X (antigo Twitter): "vamos fechar o INCAA."



Em uma mensagem nessa mesma rede social, o Festival de San Sebastián quis mostrar seu "apoio ao cinema argentino, ao INCAA e ao restante das instituições culturais do país".



O cinema argentino tem presença de destaque na 71ª edição do festival, com dois filmes competindo na Mostra Oficial - "La Práctica", de Martín Rejtman, e "Puan", de María Alché e Benjamín Naishat -, além de contribuir com praticamente metade das produções da mostra Horizontes Latinos, dedicada ao cinema latino-americano.



