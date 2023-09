Exército israelense realiza novos ataques em Gaza

436

O Exército de Israel anunciou na noite deste domingo (24) que lançou novos ataques na Faixa de Gaza com ajuda de um drone, tendo como alvo "duas posições militares" do grupo islamita Hamas, após atos de violência registrados na fronteira.



O Ministério da Saúde em Gaza, controlado pelo Hamas, indicou, por sua vez, que cinco palestinos ficaram feridos por tiros israelenses" em uma manifestação na fronteira.



Os ataques israelenses acontecem no contexto de atos quase diários de violência, registrados desde 13 de setembro, entre manifestantes palestinos e forças israelenses de um lado e do outro da barreira de separação entre Israel e Gaza.



Um drone armado israelense "atingiu posições militares que pertencem à organização terrorista Hamas" nos setores de Bureij e Jabalya, onde ocorreram "distúrbios violentos", indicaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em comunicado.



"Um objeto explosivo foi lançado do centro de Bureij na direção dos soldados", perto da barreira de segurança da Faixa de Gaza, disse o Exército israelense, que acrescentou que não houve feridos em suas fileiras.



Seis palestinos morreram e cerca de 100 ficaram feridos em atos de violência registrados desde 13 de setembro, segundo o Ministério da Saúde do Hamas em Gaza.