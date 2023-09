436

Pelo menos "16 pessoas" morreram em um incêndio deflagrado na mina de carvão de Shanjiaoshu, no sudoeste da China, por volta das 8h10 deste domingo (21h10 de sábado em Brasília), informaram as autoridades locais.



O incêndio foi extinto, mas, "após uma verificação preliminar, 16 pessoas não apresentaram sinais de vida", disseram as autoridades da cidade de Panzhou em um comunicado publicado em seu site.