Opositor russo Kara-Murza é transferido para colônia penal da Sibéria

O opositor russo Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 anos de prisão acusado de "traição" e por denunciar a ofensiva de Moscou contra a Ucrânia, chegou à colônia penal de alta segurança de Omsk, na Sibéria, para cumprir a pena, informou seu advogado neste domingo (24).



Considerado um dos principais críticos de Vladimir Putin, Kara-Murza, que tem dupla nacionalidade, russa e britânica, foi condenado em abril a uma pena sem precedentes, o que levou líderes internacionais e seus apoiadores a pedirem sua libertação.



"Vladimir Kara-Murza foi transferido para a colônia penal de segurança máxima IK-6, de Omsk, para cumprir sua pena", afirmou seu advogado, Vadim Prokhorov, no Facebook.



"Foi levado, imediatamente, para uma cela de isolamento", acrescentou.



Omsk fica a cerca de 2.700 quilômetros a leste de Moscou. O sistema penal russo costuma levar semanas para transferir detentos para as prisões mais remotas do país e, com frequência, o paradeiro de um preso em trânsito é desconhecido, fazendo escala em várias prisões pelo caminho.



O advogado advertiu que confinar Kara-Murza, 42 anos, neste tipo de cela põe sua frágil saúde em risco. Os advogados e familiares do opositor afirmam que ele sofre de uma doença nervosa chamada polineuropatia, devido a duas tentativas de envenenamento.



Kara-Murza foi considerado culpado de divulgar "informações falsas" sobre o Exército russo e de ter ligação com uma "organização indesejável". O julgamento foi a portas fechadas.



