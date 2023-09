Primeiro grupo de refugiados de Nagorno-Karabakh entra na Armênia

436

Um primeiro grupo de refugiados que fugiu de Nagorno-Karabakh entrou na Armênia neste domingo (24), observou uma equipe da AFP na fronteira com esta região de maioria armênia, onde o Azerbaijão obteve uma vitória militar relâmpago esta semana.



Algumas dezenas de habitantes deste território, principalmente mulheres, crianças e idosos, chegaram ao centro de acolhimento criado pelo governo armênio em Kornidzor.



Alguns refugiados disseram ser da aldeia fronteiriça de Eghtsahogh, enquanto outros afirmaram terem percorrido distâncias maiores naquela zona montanhosa do Cáucaso.



As forças do Azerbaijão continuaram suas operações neste domingo para restabelecer seu controle total sobre Nagorno-Karabakh, após sua ofensiva que levanta preocupações sobre o destino das 120.000 pessoas que vivem nessa região.



As autoridades armênias em Nagorno-Karabakh anunciaram hoje que os civis deixados desabrigados, devido aos recentes atos de violência, seriam transferidos para a Armênia com a ajuda das forças de paz russas, presentes desde a última guerra em 2020.