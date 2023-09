436

Os confrontos entre cerca de 30 homens armados entrincheirados em um mosteiro e a polícia continuavam no norte do Kosovo, onde um agente foi morto na manhã de domingo, disse o primeiro-ministro Albin Kurti.



"Os disparos contra a polícia continuam. É por isso que pedimos à Sérvia que pare de patrocinar ataques terroristas no norte", escreveu Kurti na rede social X (antigo Twitter).