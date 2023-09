Erdogan se reunirá com presidente do Azerbaijão na segunda-feira

436

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reúne-se nesta segunda-feira (25) com seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev, no enclave azerbaijano de Nakhchivan, informaram neste domingo (24) vários meios de comunicação turcos.



Em junho, os dois aliados disseram que queriam intensificar seus esforços para abrir um corredor terrestre, conhecido como Zangezur, que une a Turquia ao território principal do Azerbaijão através do enclave de Nakhchivan e da Armênia, um projeto complexo e de longa data.



O exército do Azerbaijão lançou na terça-feira uma ofensiva militar contra o enclave separatista de Nagorno Karabakh, habitado principalmente por armênios e que já foi palco de uma guerra em 2020 que permitiu a Baku reconquistar grandes porções de território.



O presidente turco expressou repetidamente seu "apoio" ao exército de Baku esta semana.



Depois de apenas 24 horas de combates, as autoridades de Nagorno-Karabakh depuseram as armas na quarta-feira e as negociações começaram no dia seguinte, sob a mediação de Moscou, para a reintegração ao Azerbaijão do território separatista. Alguns especialistas acreditam que Baku poderia agora tentar aproveitar sua vantagem e lançar operações no sul da Armênia para criar uma continuidade territorial com o enclave de Nakhchivan.