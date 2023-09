Juventus perde para Sassuolo e sofre 1ª derrota na temporada

436

A Juventus foi surpreendida pelo Sassuolo neste sábado (23) e sofreu sua primeira derrota na temporada por 4 a 2, na quinta rodada do Campeonato Italiano.



Com este resultado, o time de Turim, que começou o dia na segunda posição, cai para quarto na tabela, com 10 pontos. A Inter de Milão é a líder com 12, e pode abrir distância no domingo, quando enfrenta o lanterna Empoli.



Jogando em casa, o Sassuolo abriu o placar após uma falha do goleiro polonês Wojciech Szczesny (12'), mas empatou pouco depois com um gol contra o uruguaio Matías Viña (21).



Aos 41, Domenico Berardi voltou a colocar os anfitriões na frente, vantagem que se manteve até a reta final do segundo tempo, quando Federico Chiesa empatou novamente para a Juve (78')



O Sassuolo decretou a vitória nos últimos minutos antes do apito final, marcando com Andrea Pinamonti (82') e fechando o placar com um gol contra de Federico Gatti (90'+5).



"Faltou constância, tivemos altos e baixos quanto à concentração e pagamos por isso. Temos que melhorar e aprender com este tipo de jogo", analisou o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri. "Não é a primeira vez nesta temporada que temos esta fragilidade mental", acrescentou



Ao contrário de seus rivais na luta pelo 'Scudetto', a Juventus não teve desgaste físico durante a semana por não estar participando das competições europeias.



Por sua vez, o Sassuolo consegue sua segunda vitória no campeonato e sobe provisoriamente da 17ª para a 11ª posição (6 pontos).



Mais cedo, o Milan, ainda abalado com a derrota por 5 a 1 no fim de semana passado no clássico contra a Inter e que na sequência empatou sem gols com o Newcastle na Liga dos Campeões, se reencontrou com a vitória ao bater o Hellas Verona por 1 a 0.



Em jogada de contra-ataque, o português Rafael Leão o único gol do jogo no estádio de San Siro, logo aos oito minutos do primeiro tempo.



O time 'rossonero' dominou o duelo, mas não conseguiu ampliar o placar. No segundo tempo, Christian Pulisic (72') e Yunus Musah (86') perderam duas oportunidades claras para dar tranquilidade aos milanistas.



O início do jogo ainda foi atrasado em 25 minutos devido às fortes chuvas que caíram sobre Milão.



Com o resultado, o Milan sobe provisoriamente para a segunda posição na tabela com os mesmos 12 pontos da Inter, que se mantém na liderança pelos critérios de desempate.



No último jogo deste sábado, a Lazio (15ª) empatou em casa com o Monza (13º) em 1 a 1.



O time romano saiu na frente aos 12 minutos com o artilheiro Ciro Immobile, de pênalti, mas sofreu o empate aos 36, com gol de Roberto Gagliardini.



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Salernitana - Frosinone 1 - 1



Lecce - Genoa 1 - 0



- Sábado:



Milan - Hellas Verona 1 - 0



Sassuolo - Juventus 4 - 2



Lazio - Monza 1 - 1



- Domingo:



(07h30) Empoli - Inter



(10h00) Udinese - Fiorentina



Atalanta - Cagliari



(13h00) Bologna - Napoli



(15h45) Torino - Roma



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 12 4 4 0 0 13 1 12



2. Milan 12 5 4 0 1 10 7 3



3. Lecce 11 5 3 2 0 8 4 4



4. Juventus 10 5 3 1 1 11 6 5



5. Frosinone 8 5 2 2 1 8 7 1



6. Napoli 7 4 2 1 1 8 5 3



7. Torino 7 4 2 1 1 5 4 1



8. Fiorentina 7 4 2 1 1 9 9 0



9. Hellas Verona 7 5 2 1 2 4 5 -1



10. Atalanta 6 4 2 0 2 8 5 3



11. Sassuolo 6 5 2 0 3 9 11 -2



12. Bologna 5 4 1 2 1 3 4 -1



13. Monza 5 5 1 2 2 4 7 -3



14. Roma 4 4 1 1 2 11 6 5



15. Lazio 4 5 1 1 3 5 8 -3



16. Genoa 4 5 1 1 3 4 8 -4



17. Udinese 3 4 0 3 1 1 4 -3



18. Salernitana 3 5 0 3 2 4 9 -5



19. Cagliari 2 4 0 2 2 1 4 -3



20. Empoli 0 4 0 0 4 0 12 -12