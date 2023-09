Ocidente 'luta diretamente' contra Rússia na Ucrânia, diz Lavrov

436

Os países do Ocidente, com seu apoio à Ucrânia, entraram em guerra direta contra Moscou, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, neste sábado (23).



"Podem chamar como quiserem, mas estão lutando contra nós, estão lutando diretamente contra nós, chamamos isso de guerra híbrida, mas isso não muda nada", disse Lavrov em coletiva de imprensa após discursar na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas.



Durante uma longa coletiva de imprensa na sede da ONU em Nova York, o chefe da diplomacia russa foi perguntado sobre o envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia.



"Estão lutando 'de facto' contra nós, utilizando os corpos e mãos de ucranianos. Acho que todos aqui presentes que se interessam pela situação na Ucrânia sabem muito bem que os americanos, os britânicos e outros estão lutando, primeiramente, fornecendo mais e mais armas", acusou Lavrov.



Os Estados Unidos e os países europeus que abastecem Kiev com armas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 insistem que não estão em guerra direta com Moscou, mas que estão ajudando os ucranianos a se defenderem.



O ministro russo discursou na Assembleia Geral da ONU, a mesma em que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, compareceu pessoalmente para buscar apoio da comunidade internacional e propor uma cúpula para discutir seu plano de paz.



Para Lavrov, essa proposta é "completamente inviável, impossível de ser aplicada, irrealista" e que "todo o mundo entende isso".