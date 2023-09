Kane brilha, e Bayern atropela Bochum por 7 a 0 no Campeonato Alemão

436

Sem piedade, o Bayern de Munique atropelou o Bochum com uma goleada por 7 a 0 neste sábado (23), pela quinta rodada do Campeonato Alemão, com três gols e duas assistências de Harry Kane.



Com o resultado, o Bayern, que tinha começado o dia como terceiro colocado, assume a liderança da tabela com 13 pontos. O Bayer Leverkusen, que no domingo enfrenta o Heidenheim, pode alcançar a pontuação do time bávaro em caso de vitória.



Na sexta-feira, o Stuttgart (12 pontos) tinha pulado para a ponta com a vitória por 3 a 1 sobre o Darmstadt, mas agora ocupa a segunda posição.



Os 7 a 0 também elevam o saldo de gols do Bayern para +14, o que obriga o Leverkusen (+8) a vencer seu jogo por seis gols de diferença para voltar à liderança.



O gigante da Baviera venceu quatro dos cinco jogos na Bundesliga até aqui. Todos menos o empate em 2 a 2 com o Leverkusen, por enquanto seu principal adversário no campeonato.



Kane, maior contratação do Bayern para a temporada, já bateu um recorde pessoal com o clube: nenhum jogador tinha marcado gols nas cinco primeiras rodadas da Bundesliga pela equipe.



No primeiro tempo, o time bávaro marcou quatro vezes contra o Bochum (14º), com Eric Maxim Choupo-Moting (4'), Kane (13'), Matthijs De Ligt (29') e Leroy Sané (38'). Na etapa final, Kane fez mais dois (54' de pênalti e 88') e Mathys Tel (81') mais um para completar o massacre do Bayern.



Além do primeiro hat-trick com a camisa do Bayern de Munique, o atacante inglês também fez as assistências para os gols de Sané e Tel na partida.



"Estou feliz por cumprir meu papel. Espero que venham muitos mais [gols]", disse Kane após sua exibição neste sábado.



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Stuttgart - Darmstadt 3 - 1



- Sábado:



1. FC Union Berlin - Hoffenheim 0 - 2



Augsburg - Mainz 2 - 1



B. Moenchengladbach - RB Leipzig 0 - 1



Bayern de Munique - Bochum 7 - 0



Borussia Dortmund - Wolfsburg 1 - 0



Werder Bremen - Colônia 2 - 1



- Domingo:



(10h30) Bayer Leverkusen - Heidenheim



(12h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayern de Munique 13 5 4 1 0 18 4 14



2. Stuttgart 12 5 4 0 1 17 7 10



3. RB Leipzig 12 5 4 0 1 14 4 10



4. Hoffenheim 12 5 4 0 1 12 6 6



5. Borussia Dortmund 11 5 3 2 0 9 5 4



6. Bayer Leverkusen 10 4 3 1 0 13 5 8



7. Wolfsburg 9 5 3 0 2 7 6 1



8. Eintracht Frankfurt 6 4 1 3 0 4 3 1



9. 1. FC Union Berlin 6 5 2 0 3 9 9 0



10. Werder Bremen 6 5 2 0 3 8 10 -2



11. Freiburg 6 4 2 0 2 5 10 -5



12. Augsburg 5 5 1 2 2 9 13 -4



13. Heidenheim 4 4 1 1 2 8 9 -1



14. Bochum 3 5 0 3 2 4 16 -12



15. B. Moenchengladbach 2 5 0 2 3 8 13 -5



16. Colônia 1 5 0 1 4 4 9 -5



17. Darmstadt 1 5 0 1 4 6 16 -10



18. Mainz 1 5 0 1 4 4 14 -10