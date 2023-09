Fiéis realizam 'sonho' de ver papa Francisco em Marselha

436

Como se fosse uma estrela de rock, milhares de pessoas receberam o papa Francisco, neste sábado (23), durante uma missa multitudinária em Marselha, ápice e desfecho da primeira visita de um pontífice à segunda maior cidade da França desde 1533.



"Sou fã. Vamos ver o papa, é incrível! Me sinto como se fosse um show", disse à AFP Clément Barret, um estudante de 19 anos.



Pouco antes das 16h (11h, no horário de Brasília), o estádio com 60.000 pessoas irrompeu em aplausos, quando o papamóvel fez sua entrada. "Papa Francesco!", gritou o público.



Torcedores do time local, o Olympique de Marselha, chegaram a exibir uma de suas famosas faixas gigantes, representando Francisco ao lado da "Boa Mãe", apelido da Basílica de Nossa Senhora da Guarda, em Marselha.



"Bom dia, Marselha, bom dia, França", exclamou o pontífice no início da missa.



Além dos fiéis, também marcaram presença na cerimônia o presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.



- O "sonho" de ver o papa -



"Vir ver o Papa é o sonho da minha mãe", explica Brayan, de 22 anos.



Junto com a mãe, Sandra Vásquez, e a irmã Melanny, de 18 anos, compraram lenços azuis com o lema "Mosaico da Esperança", uma lembrança desta visita.



"Ele me enche de tranquilidade, de paz. Quando fala, me faz sentir algo enorme", admite a mãe colombiana, mas que mora na França desde 1999.



Em suas mensagens, Francisco ressalta o apoio aos migrantes, motivo de sua visita a Marselha, a segunda maior cidade da França.



A missa se tornou um evento de grandes proporções, com 834 cantores, que se intercalavam em orações em diversos idiomas, além de cerca de 600 pontos de comunhão e aproximadamente 600 sacerdotes anunciados.



"Ele ainda está aqui, mostrando que resiste, que segue em frente enquanto estiver vivo, enquanto estiver de pé. Para nós, é uma mensagem forte, uma mensagem de esperança", disse Aurea Dias Neto sobre a saúde frágil do papa, que costuma viajar em cadeira de rodas.



No final da missa, centenas de jovens escoteiros agitaram seus lenços em despedida ao pontífice. Momentos antes, o arcebispo de Marselha, Jean-Marc Aveline, disse que, com sua visita, a cidade de Marselha "foi batizada", o que gerou uma onda de aplausos.