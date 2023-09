City vence Forest e se mantém 100% no Inglês; Luton consegue seu 1º ponto

436

O Manchester City, que jogou com menos um a menos desde o início do segundo tempo, bateu o Nottingham Forest por 2 a 0 neste sábado (23) para conseguir sua sexta vitória em seis rodadas no Campeonato Inglês, enquanto o Luton somou seu primeiro ponto na tabela ao empatar em 1 a 1 com o Wolverhampton.



O City, atual campeão da Inglaterra e da Europa, soma agora 18 pontos e abre cinco de vantagem sobre Arsenal (4º) e Tottenham (2º), que se enfrentam no clássico do norte de Londres no domingo, e também sobre o Liverpool (3º), que receberá o West Ham (6º) no mesmo dia.



Phil Foden, aos 7 minutos, colocou os 'Citizens' na frente e Erling Haaland ampliou pouco depois (14'). O astro norueguês já soma oito gols na Premier League e continua impressionando com sua efetividade.



Com 30 segundos jogados no segundo tempo, o meio-campista espanhol Rodri recebeu cartão vermelho direto após confusão com Morgan Gibbs-White e deixou o City com um a menos.



"Fizemos um jogo excepcional no primeiro tempo. O segundo foi excepcional, mas pela nossa resistência e nosso trabalho. Jogamos 51 ou 52 minutos com 10 contra 11, então não foi fácil. Nós fomos fantásticos", comemorou o técnico do Manchester City, Josep Guardiola.



No fundo da tabela, o lanterna Luton finalmente conseguiu somar seu primeiro ponto nesta temporada, contra um Wolverhampton que acabou com dez em campo graças à expulsão de Jeanricner Bellegarde.



O Luton, que acabou de subir para a elite pela primeira vez em 31 anos, saiu atrás e conseguiu o gol de empate no segundo tempo, com Carlton Morris (65').



Em outro jogo deste sábado, Crystal Palace e Fulham empataram sem gols.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Luton Town - Wolverhampton 1 - 1



Crystal Palace - Fulham 0 - 0



Manchester City - Nottingham 2 - 0



Brentford - Everton



(16h00) Burnley - Manchester United



- Domingo:



(10h00) Chelsea - Aston Villa



Liverpool - West Ham



Brighton - AFC Bournemouth



Arsenal - Tottenham



(12h30) Sheffield United - Newcastle



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 18 6 6 0 0 16 3 13



2. Tottenham 13 5 4 1 0 13 5 8



3. Liverpool 13 5 4 1 0 12 4 8



4. Arsenal 13 5 4 1 0 9 4 5



5. Brighton 12 5 4 0 1 15 7 8



6. West Ham 10 5 3 1 1 10 7 3



7. Aston Villa 9 5 3 0 2 11 10 1



8. Crystal Palace 8 6 2 2 2 6 7 -1



9. Fulham 8 6 2 2 2 5 10 -5



10. Nottingham 7 6 2 1 3 7 9 -2



11. Brentford 6 5 1 3 1 8 6 2



12. Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 1



13. Manchester United 6 5 2 0 3 6 10 -4



14. Chelsea 5 5 1 2 2 5 5 0



15. Wolverhampton 4 6 1 1 4 6 12 -6



16. AFC Bournemouth 3 5 0 3 2 4 8 -4



17. Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 -4



18. Everton 1 5 0 1 4 2 9 -7



19. Burnley 1 4 0 1 3 4 12 -8



20. Luton Town 1 5 0 1 4 3 11 -8