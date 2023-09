Homens armados sequestram mais de 30 pessoas em universidade da Nigéria

436

Um grupo de homens armados sequestrou mais de 30 pessoas, incluindo pelo menos 24 estudantes mulheres, em um ataque perto e dentro de uma universidade no noroeste da Nigéria, disseram testemunhas neste sábado (23).



Várias dezenas de homens armados, pertencentes a gangues criminosas, invadiram ontem o povoado de Sabon Gida, próximo à universidade federal, nos arredores da capital do estado de Zamfara.



Invadiram três residências para estudantes mulheres e levaram-nas, relataram moradores locais à AFP.



Estes homens "sequestraram pelo menos 24 estudantes nas repúblicas, assim como dois moradores, um deles membro do pessoal da universidade", afirmou Sahabi Musa, que vive perto desses albergues.



Os agressores então seguiram para a universidade e sequestraram nove soldadores que trabalhavam na construção de um novo edifício, acrescentou Shehu Hashimu, outro morador, que confirmou a versão de Musa.



Um dos soldadores conseguiu fugir e voltou ao estabelecimento universitário, segundo a mesma fonte.



As forças de segurança foram enviadas para o local, mas uma parte do grupo armado conseguiu retirar os reféns, enquanto os outros atacantes enfrentavam os militares.



Este é o primeiro sequestro em massa de estudantes na Nigéria desde que o presidente Bola Ahmed Tinubu chegou ao poder, prometendo acabar com os problemas de segurança.



Zamfara é um dos estados do noroeste e centro da Nigéria, onde estes grupos criminosos agem com violência, sequestrando e matando moradores, além de incendiarem suas casas, depois de saqueá-las.