Canadá apoiará a Ucrânia 'o tempo que for necessário', diz Trudeau a Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reuniu-se, nesta sexta feira (22), em Ottawa, com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que prometeu ajudar Kiev "o tempo que for necessário" e anunciou o envio de novo material militar para o país em guerra.



Após participar da Assembleia Geral da ONU e visitar a Casa Branca, Zelensky está completando no Canadá seu giro diplomático destinado a manter o apoio ocidental a Kiev na luta contra a Rússia.



Trudeau, líder de um país que abriga uma importante diáspora ucraniana, recebeu pela manhã com um abraço o presidente ucraniano em Ottawa. Ambos mantiveram uma reunião bilateral e depois falaram ao Congresso do Canadá.



O canadense anunciou um novo pacote de ajuda a Kiev no valor de 650 milhões de dólares canadenses (2,3 bilhões de reais) em três anos.



O pacote inclui 50 veículos blindados e treinamento de pilotos ucranianos em aviões de combate F-16.



"Estaremos com vocês, ao lado de todos os heróis dessa corajosa luta, durante o tempo que for necessário", disse o governante canadense. "A história nos julgará por como defendemos os valores democráticos. E a Ucrânia está na vanguarda desta grande questão do século XXI".



- "Até a vitória" -



"Quando pedimos ao mundo que nos apoie (...) Trata-e de salvar milhões de vidas; é verdadeiramente nossa sobrevivência", disse Zelensky, após agradecer ao seu anfitrião.



O Canadá "sempre defendeu a justiça", afirmou Zelensky, vestindo seu habitual uniforme militar. "Espero que permaneçam ao nosso lado até a nossa vitória", afirmou anteriormente, dirigindo-se ao povo canadense.



Os dois líderes voaram juntos para Toronto, onde se reuniram com dirigentes empresariais e membros da comunidade canadense-ucraniana.



Esta é a primeira visita de Zelensky ao Canadá desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.



Último país do G7 visitado pelo líder ucraniano, o Canadá tem a segunda maior diáspora ucraniana do mundo depois da Rússia, com cerca de 1,4 milhão de pessoas.



- Cinquenta veículos blindados -



Antes deste novo pacote de ajuda, o Canadá havia se comprometido a destinar 8,9 bilhões de dólares canadenses (33 bilhões de reais) para apoiar a Ucrânia, incluindo 1,8 bilhão de dólares canadenses (6,6 bilhões de reais) em ajuda militar.



O envio anunciado nesta sexta-feira de 50 veículos blindados soma-se aos anúncios anteriores de oito tanques Leopard 2, um veículo blindado de recuperação, 93 veículos blindados, armas antitanques, drones e equipamentos de comunicação via satélite.



Na quinta-feira, em Washington, Zelensky agradeceu ao seu contraparte americano, Joe Biden, pela ajuda fornecida por seu país e pediu sua continuação.



O presidente americano anunciou um novo pacote de assistência militar de 325 milhões de dólares (1,6 bilhão de reais) e declarou que os tanques Abrams chegariam à Ucrânia "na semana que vem".



Zelensky também quis expressar seu agradecimento ao Congresso americano, que atualmente debate a votação de um novo pacote destinado à Ucrânia, do qual alguns legisladores republicanos próximos ao ex-presidente Donald Trump não querem ouvir falar.