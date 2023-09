Stuttgart vence Darmstadt e dorme na liderança do Campeonato Alemão

436

Com dois gols do artilheiro Serhou Guirassy, o Stuttgart venceu o Darmstadt por 3 a 1 nesta sexta-feira (22), no jogo que abriu a 5ª rodada do Campeonato Alemão, e assumiu a liderança provisória da tabela.



Esta é a quarta vitória do Stuttgart no campeonato, que levou a equipe aos 12 pontos na classificação, enquanto Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, ambos com 10, ainda entram em campo no fim de semana, contra Heidenheim e Bochum, respectivamente.



Salvo do rebaixamento na temporada passada, após vencer a repescagem contra o Hamburgo, o Stuttgart está fazendo seu melhor início de temporada desde a campanha de quando o time somou 15 pontos no cinco primeiros jogos e tinha no comando Joachim Löw, que depois foi treinador da seleção alemã.



Inclusive quando foi campeão da Bundesliga pela última vez, em o início de temporada do Stuttgart não foi tão bom. Naquela ocasião, o time somou sete pontos nas cinco primeiras rodadas.



Contra o Darmstadt, Guirassy (27 anos) continuou seu impressionante início de campeonato.



Primeiro, ele deu uma assistência para Enzo Millot empatar em 1 a 1 (22'). Depois, marcou seu nono gol na temporada com um belo chute da entrada da área (32'). Em seguida, fez mais um nos acréscimos (90'+2).



Com dez gols, Guirassy lidera a artilharia da Bundesliga com folga sobre o segundo colocado, o dinamarquês Jonas Wind (Wolfsburg), que balançou as redes cinco vezes.



O Darmstadt, lanterna com apenas um ponto, tinha saído na frente com um gol contra de Dan-Axel Zagadou (17').



-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Stuttgart - Darmstadt 3 - 1



- Sábado:



(10h30) 1. FC Union Berlin - Hoffenheim



Augsburg - Mainz



B. Moenchengladbach - RB Leipzig



Bayern de Munique - Bochum



Borussia Dortmund - Wolfsburg



(13h30) Werder Bremen - Colônia



- Domingo:



(10h30) Bayer Leverkusen - Heidenheim



(12h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Stuttgart 12 5 4 0 1 17 7 10



2. Bayer Leverkusen 10 4 3 1 0 13 5 8



3. Bayern de Munique 10 4 3 1 0 11 4 7



4. RB Leipzig 9 4 3 0 1 13 4 9



5. Hoffenheim 9 4 3 0 1 10 6 4



6. Wolfsburg 9 4 3 0 1 7 5 2



7. Borussia Dortmund 8 4 2 2 0 8 5 3



8. 1. FC Union Berlin 6 4 2 0 2 9 7 2



9. Eintracht Frankfurt 6 4 1 3 0 4 3 1



10. Freiburg 6 4 2 0 2 5 10 -5



11. Heidenheim 4 4 1 1 2 8 9 -1



12. Werder Bremen 3 4 1 0 3 6 9 -3



13. Bochum 3 4 0 3 1 4 9 -5



14. B. Moenchengladbach 2 4 0 2 2 8 12 -4



15. Augsburg 2 4 0 2 2 7 12 -5



16. Colônia 1 4 0 1 3 3 7 -4



17. Mainz 1 4 0 1 3 3 12 -9



18. Darmstadt 1 5 0 1 4 6 16 -10