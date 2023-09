Ao menos 28 palestinos são feridos em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza

436

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (22), que realizou três bombardeios na Faixa de Gaza, onde houve confrontos durante uma manifestação perto da fronteira do enclave. A intervenção militar deixou pelo menos 28 palestinos feridos, de acordo com fontes médicas palestinas.



Um drone "atacou dois postos militares pertencentes à organização terrorista Hamas, localizados perto da área onde ocorreram distúrbios violentos e de onde foram lançados balões incendiários", afirmaram as forças armadas de Israel em um comunicado.



Um tanque realizou um terceiro ataque a outro posto militar do Hamas, situado ao lado de uma área onde houve disparos contra as tropas israelenses, segundo o exército.



De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 28 palestinos ficaram feridos devido a esses ataques israelenses.



Não há informações sobre feridos entre as tropas israelenses.



Os ataques aéreos ocorreram após confrontos diários nos últimos dez dias entre palestinos e soldados israelenses na fronteira entre Gaza e Israel.



Uma fonte dos serviços de segurança de Gaza informou à AFP que "pelo menos dois disparos israelenses atingiram bases militares do Hamas no leste de Gaza", sem causar feridos nos dois ataques.



Seis palestinos morreram e 88 ficaram feridos em confrontos na fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza em setembro.



Este enclave palestino está sob um rígido bloqueio por parte de Israel desde que o Hamas começou a governar a região em 2007.