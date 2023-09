Xavi renova com o Barcelona até 2025

436

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, oficializou nesta sexta-feira (22) a renovação de seu contrato com o clube até 2025, horas depois de ele próprio afirmar em entrevista coletiva que já tinha chegado a acordo para a extensão do vínculo.



"Minha renovação está feita há dias. Chegamos a um acordo e será anunciado em breve. Estou feliz", tinha dito Xavi.



O ex-capitão 'blaugrana' assumiu o comando da equipe em 2021 e conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha na temporada passada.



"Esta temporada é a da confirmação do bom jogo e de bons resultados, tomara. Eu me sinto apoiado. Foi nos momentos ruins que notei o presidente mais próximo", explicou.



"No ano passado, ganhamos dois títulos importantes. Estamos em um processo de reconstrução e esta temporada é a da confirmação", reiterou.



Quando chegou ao clube, em 2021, apenas dois anos após se aposentar como jogador (1998-2015 no Barça), Xavi assinou um contrato até 2024.



Levando em conta todas as competições, Xavi venceu 60 dos 96 jogos como treinador do Barcelona e o clube foi reencontrando progressivamente seu status e identidade de jogo.



O Barcelona é o vice-líder do Campeonato Espanhol. Na sexta rodada, o time recebe o Celta de Vigo no sábado.