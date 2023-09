Bombardeio em Kremenchuk, centro da Ucrânia, deixa um morto e 15 feridos

436

Pelo menos uma pessoa morreu, e 15 ficaram feridas, incluindo uma criança, nesta sexta-feira (22), em um bombardeio russo contra a cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia, anunciou o governador regional, Dmitro Lunin, no Telegram.



"Sabe-se que quinze foram feridos, um deles é uma criança", disse Dmytro Lunin, governador da região de Poltava. "Uma pessoa morreu", acrescentou.



Lunin explicou que a Rússia atacou infraestruturas civis da cidade.



"O inimigo disparou foguetes contra Kremenchuk. Um foguete foi derrubado pelas forças de defesa aérea. Infelizmente, infraestruturas civis foram atingidas", informou.



Esta semana, as forças russas atingiram uma refinaria de petróleo em Kremenchuk.



O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, afirmou, nesta sexta-feira, que a Rússia retomou sua campanha de ataques aéreos contra infraestruturas energéticas ucranianas, mas que a defesa antiaérea de Kiev está melhor preparada agora do que estava no ano passado.



No inverno boreal passado, as forças russas fizeram vários ataques contra a rede de energia ucraniana, deixando milhões de pessoas se eletricidade, calefação e água durante longos períodos.